El intenso frío sigue en casi todo México y la Ciudad de México no es la excepción; aquí te decimos qué alcaldías de CDMX están bajo nueva alerta por las temperaturas que se van a registrar mañana martes, 18 de noviembre de 2025.

Dos frentes fríos invaden México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el territorio mexicano será invadido por dos frentes fríos al mismo tiempo, el 14 y el 15, por lo que las bajas temperaturas seguirán en los próximos días, en varios estados de México.

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el nuevo frente frío 15 ingresará este lunes a nuestro país; el fenómeno meteorológico provocará descenso en la temperatura y vientos fuertes en el noroeste del país, donde se pueden registrar nevadas o caída de aguanieve.

Mientras que el frente frío 14 seguirá su desplazamiento en la zona norte del país y durante la noche, dejará de acusar efectos, en México.

El SMN prevé ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche del martes, 18 de noviembre de 2025, sobre estados del norte y centro del país, con posibles heladas al amanecer.

Alcaldías en alerta amarilla por frío

El Gobierno de la Ciudad de México activó alerta amarilla en las siguientes alcaldías, por el frío que se pronosticó para este martes:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

De acuerdo con la alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX, en estas 5 alcaldías se van a registrar temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, de las 03:00 de la madrugada del martes, hasta las 08:00 horas.

Recomendaciones para enfrentar el frío

Las autoridades de Ciudad de México emitieron las siguientes recomendaciones para enfrentar el frío:

Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana

Usar crema para proteger e hidratar la piel

Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura

Ingerir abundante agua

Consumir frutas y verduras, ricas en vitaminas A y C

Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial

En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano

Si usas calentador o chimenea, mantener ventilación adecuada.

