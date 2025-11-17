Frío en CDMX: Alcaldías Bajo Alerta por Temperaturas de Mañana 18 de Noviembre 2025
Aquí te informamos qué alcaldías están bajo alerta por el intenso frío de mañana, 18 de noviembre de 2025
El intenso frío sigue en casi todo México y la Ciudad de México no es la excepción; aquí te decimos qué alcaldías de CDMX están bajo nueva alerta por las temperaturas que se van a registrar mañana martes, 18 de noviembre de 2025.
Dos frentes fríos invaden México
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el territorio mexicano será invadido por dos frentes fríos al mismo tiempo, el 14 y el 15, por lo que las bajas temperaturas seguirán en los próximos días, en varios estados de México.
De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el nuevo frente frío 15 ingresará este lunes a nuestro país; el fenómeno meteorológico provocará descenso en la temperatura y vientos fuertes en el noroeste del país, donde se pueden registrar nevadas o caída de aguanieve.
Mientras que el frente frío 14 seguirá su desplazamiento en la zona norte del país y durante la noche, dejará de acusar efectos, en México.
El SMN prevé ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche del martes, 18 de noviembre de 2025, sobre estados del norte y centro del país, con posibles heladas al amanecer.
Alcaldías en alerta amarilla por frío
El Gobierno de la Ciudad de México activó alerta amarilla en las siguientes alcaldías, por el frío que se pronosticó para este martes:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
De acuerdo con la alerta de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de CDMX, en estas 5 alcaldías se van a registrar temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados, de las 03:00 de la madrugada del martes, hasta las 08:00 horas.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 18/11/2025, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @GobMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/nREN4eDlIS— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 17, 2025
Recomendaciones para enfrentar el frío
Las autoridades de Ciudad de México emitieron las siguientes recomendaciones para enfrentar el frío:
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Usar crema para proteger e hidratar la piel
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras, ricas en vitaminas A y C
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano
- Si usas calentador o chimenea, mantener ventilación adecuada.
