Triple Alerta por Fuertes Lluvias Hoy; Iztapalapa y Zona Sur de la CDMX son las Más Afectadas

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) activó este viernes 10 de octubre 2025, la Alerta Amarilla, Naranja y Roja en toda la capital del país por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche.

Lluvia en CDMX

La lluvia de esta tarde ha causado afectaciones en la zona oriente, de nuevo Iztapalapa, como en Calzada Ermita Iztapalapa y Puentetitla, colonia San Lucas.

También el sur de la Ciudad de México resulta con afectaciones, Tlalpan, en Renato Leduc y San Fernando. La alcaldía Coyoacán, Universidad y Copilco. Prueba de las fuertes lluvias de hoy, los Bomberos atendieron una inundación en el estacionamiento de la Clínica de Especialidades Churubusco del ISSSTE.

Las afectaciones también se registran en el Estado de México, en Valle de Chalco, sobre la la autopista México-Puebla, en las zonas de la Federal, la Concordia, Eje 10 y la Cuauhtémoc. En tanto, reportan desbordamiento del Canal Acapol en Valle de Chalco, en la colonia Américas 1 y 2.

62 encharcamientos

El saldo de las lluvias de esta noche es el siguiente, según el gobierno de la CDMX:

62 encharcamientos en vialidades principales de la ciudad

Alcaldías afectadas: Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Metro y Tren Ligero

La Línea A del Metro presentó afectaciones por lluvias. El servicio fue suspendido en el tramo que va de Guelatao a La Paz, 3 horas después se reanudó el servicio. Mientras que también hay suspensión temporal del servicio de apoyo del Tren Ligero.

Momentos después, el Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que el servicio de Tasqueña a Las Torres fue restablecido.

¿En qué alcaldías hay Alerta Amarilla hoy en CDMX?

Con corte a las 14:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en la siguiente lista de demarcaciones:

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco

¿Qué hacer ante activación de Alerta Amarilla en mi alcaldía?

Por lo anterior, la SGIRPC-CDMX emitió la siguiente lista de recomendaciones dirigidas a la población:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares. Cerrar puertas y ventanas. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

¿En dónde hay Alerta Naranja hoy en CDMX?

En tanto, la Alerta Naranja por lluvias de entre 30 y 49 milímetros se activó en las siguientes alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tlalpan

¿En qué alcaldías hay Alerta Roja?

Mientras que por persistencia de lluvias fuertes para la tarde y noche de este viernes se activó la Alerta Roja en:

Coyoacán

Se activa #AlertaRoja por persistencia de #lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 10/10/2025 en la demarcación: @Alcaldia_Coy.



— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 10, 2025

En el sur de la Ciudad de México, la zona de Universidad, Copilco y Tlalpan.

