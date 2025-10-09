Alerta por Fuga de Gas Natural Hoy: Zona Afectada por Emergencia en Benito Juárez, CDMX

La mañana de hoy, 9 de octubre de 2025, autoridades de la Ciudad de México (CDMX) alertaron sobre una fuga de gas natural en la alcaldía Benito Juárez, lo que desató la movilización de los diferentes servicios de emergencia.

Aquí en N+ te informamos la zona exacta de la afectación, donde personal de socorro inició las labores correspondientes.

Video relacionado: Pipa Doble Remolque Cargada con Gas Vuelca en Pueblo Viejo.

¿Dónde ocurrió la fuga de gas natural?

En redes sociales, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) informó que la fuga de gas natural ocurrió en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.

Ante ello, personal de protección civil, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se trasladaron hasta la avenida Popocatépetl para atender la emergencia.

Los bomberos realizaron las labores para controlar la fuga, mientras que habitantes de viviendas contiguas fueron desalojadas de manera preventiva.

Noticia relacionada: Peligroso Accidente entre Pipa de Gas LP y Camión en Carretera de Puebla; Había Menores A Bordo.

Alternativa vial

Ante las labores de los distintos cuerpos de socorro, se hicieron cortes a la circulación en la zona.

Por ello, el C5 de la Ciudad de México pidió a los automovilistas circular por alternativas viales, entre ellas el Eje 7 Sur.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb