Alertan por Sitios Falsos de Artistas y Grupos Musicales Usados Para Robar Datos a Fans
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Los ciberdelincuentes aprovechan las tendencias musicales para engañar a las personas mediante redes sociales
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Este martes 7 de abril, lanzaron una alerta dirigida a los fans de artistas y grupos musicales ante el incremento de estafas digitales y robo de información a través de falsos portales en internet.
De acuerdo con la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los ciberdelincuentes aprovechan las tendencias musicales, los gustos de los usuarios y la inmediatez de la información para engañar a las personas mediante redes sociales, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.
A través de estos medios, difunden mensajes atractivos que prometen experiencias exclusivas, como accesos anticipados a conciertos, contenido inédito o beneficios especiales.
Así operan los delincuentes
Las autoridades explicaron que los estafadores utilizan frases como “solo por tiempo limitado” o “solo para verdaderos fans” para generar urgencia y atraer a las víctimas. Los enlaces incluidos en estos mensajes redirigen a sitios falsos que imitan la apariencia de plataformas oficiales, con el objetivo de obtener datos personales o credenciales de acceso.
En algunos casos, los delincuentes se hacen pasar por artistas, sus equipos de trabajo o incluso por plataformas reconocidas. Además, los portales fraudulentos suelen incluir formularios que solicitan iniciar sesión con cuentas reales, lo que facilita el robo de contraseñas y el acceso a información sensible.
La Policía Cibernética advirtió que, debido a la emoción o entusiasmo, muchos usuarios no verifican la autenticidad de estos sitios, lo que facilita que caigan en el engaño. La información obtenida puede ser utilizada posteriormente para cometer fraudes bancarios o incluso comercializarse en mercados ilegales.
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Recomendaciones para evitar fraudes
Ante esta situación, la SSC emitió una serie de recomendaciones para prevenir estos delitos:
- No dar clic en enlaces sospechosos
- Verificar la dirección (URL) de los sitios antes de ingresar datos
- No compartir información personal, contraseñas o datos bancarios en páginas no confiables
- Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas
- Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales
- Desconfiar de mensajes con sentido de urgencia o promociones “demasiado buenas para ser verdad”
- Revisar los canales oficiales de artistas o plataformas antes de acceder a promociones
- Mantener actualizado el dispositivo, navegador y antivirus
- Evitar conectarse a redes wifi públicas para realizar operaciones importantes
- Reportar cualquier página o mensaje sospechoso
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