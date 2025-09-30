Alumnos, Padres de Familia y Autoridades de la UNAM Revisan Seguridad en el CCH Sur

Alumnos del CCH Sur, padres de familia y autoridades de la UNAM realizaron una visita de revisión al plantel, que hasta la fecha se mantiene cerrado y sin clases, al cumplirse una semana de la muerte del alumno Jesús Israel y tras dos mesas de diálogo.

A las 6 de la tarde, funcionarios de la UNAM abrieron las puertas del plantel a un grupo alumnos con credencial vigente.

Mientras se realiza el recorrido, afuera del CCH Sur, la señora Karina Hernández, madre de un alumno, dijo que la inconformidad de padres de familia y las mesas de trabajo con autoridades de la UNAM, con la promesa de mejorar la seguridad en el plantel, no es algo nuevo.

Las preocupaciones nacen, no nada más a partir de ese acontecimiento, muy lamentablemente, sino, desde abril pasado, en donde sucedió también un hecho lamentable, con una compañera de una agresión sexual que sufrió, vinieron todo el equipo de trabajo de Ciudad Universitaria, estuvieron aquí, en las mesas de diálogo, y estaban diciendo que iban a poner mayor atención en cuanto a la seguridad

Habló del equipo y accesorios de seguridad revisados en reuniones de abril pasado entre padres de familia y Seguridad UNAM.

Ellos mencionaban que había 142 luminarias, 15 botones de emergencia, 38 cámaras en existencia y que iba a haber una ampliación de ese proyecto de seguridad, pero al parecer no lo ha habido o está ahí detenido por algo

Preocupación de padres de familia

Y se refirió a la preocupación de los padres de familia.

Con la seguridad que traigamos a nuestros hijos, y que haya eso, la seguridad de que van a regresar bien a casa, de que aquí las autoridades realmente se estén preocupando por el alumnado, por los profesores y por su personal

Revisión

Mientras, ya de noche, dentro del plantel, autoridades escucharon las necesidades de los alumnos y padres de familia, y revisaron espacios en donde las cámaras de vigilancia no alcanzan a grabar, espacios que no tienen barda perimetral y los lugares idóneos para colocar botones de pánico.

A las 9 de la noche, en la reja de la fachada del CCH Sur, una madre de familia y sus dos hijos, prendieron una veladora, rezaron y se informó de lo que se estaba realizando dentro del plantel.

Estuvimos haciendo un recorrido por las instalaciones, no terminamos, solo estuvimos haciendo los alrededores, viendo las cámaras que hacen falta, las que están descompuestas, las que hay que reparar, ver los botones de emergencia y también los reflectores que hace falta que se pongan

Al ser cuestionada sobre si se quedan tranquilos como padres de familia, indicó:

Eh, no, pues no estamos tranquilos, creo que hace mucha falta que entendamos que las escuelas son espacios comunitarios y estos espacios deberíamos habitarlos con seguridad, a los chicos no les correspondería estar haciendo estos recorridos

Con información de Francisco Santa Anna

LECQ