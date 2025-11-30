Ambulancia Vuelca tras Chocar con Auto en la Colonia Del Valle Sur

La tarde de este domingo 30 de noviembre se registró un fuerte accidente vial en la colonia Del Valle Sur, en la Ciudad de México, donde una ambulancia volcó tras ser impactada por una unidad particular.

El incidente ocurrió sobre Eje 7 Sur, a la altura del cruce con avenida Coyoacán, una zona de alto flujo vehicular que rápidamente se vio afectada por el percance.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque ocurrió cuando el vehículo particular colisionó contra la ambulancia en circunstancias que aún están siendo investigadas por las autoridades.

El impacto provocó que la unidad de emergencia perdiera el control y terminara volcada sobre la vialidad, lo que generó la inmediata movilización de cuerpos de rescate y personal de tránsito.

Al sitio arribaron paramédicos y equipos de atención prehospitalaria para valorar a los lesionados, tanto de la ambulancia como del automóvil involucrado.

Aunque no se ha precisado el número exacto de heridos, autoridades señalaron que varios ocupantes requirieron atención médica en el lugar y al menos uno fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación más completa.

Noticia relacionada: Choque entre Autobús y Combi en El Ahuehuete en Edomex, Deja 2 Muertos y 22 Heridos

Se registra carga vehicular por el accidente

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acordonaron la zona para permitir las labores de rescate y evitar riesgos adicionales.

Como consecuencia del accidente, se registró carga vehicular importante sobre Eje 7 Sur y tramos de avenida Coyoacán, por lo que las autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas mientras se realizaban los trabajos de retiro de la unidad volcada y la limpieza del área.

Movilización de servicios de emergencia por un choque sobre el Eje 7 Sur y Avenida Coyoacán, frente al Hospital 20 de Noviembre. La circulación es complicada.



Sigue la señal por https://t.co/gfh1IiNeSm pic.twitter.com/MWIOou350L — NMás (@nmas) November 30, 2025

Historias recomendadas: