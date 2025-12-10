Aprueban en CDMX que Se Pueda Usar Piel Excedente de Procedimientos Estéticos para Quemaduras

En el Congreso de la Ciudad de México se aprobó que se pueda usar la piel excedente de procedimientos estéticos, como insumo para tratar quemaduras.

Al respecto la diputada Elizabeth Mateos, del grupo parlamentario de Morena indicó:

Cada año miles de personas en la Ciudad de México se someten a cirugías, como liposucciones, abdominoplastias o procedimientos posteriores a pérdidas importantes de peso. Todo ese tejido se obtiene en condiciones ideales: En quirófano, con esterilidad, con supervisión profesional, pero actualmente por falta de protocolo específico esa piel no se utiliza para fines terapéuticos, se desecha, aunque podría salvar vidas. La piel que hoy se desecha no es basura, es una oportunidad para construir salud, para aliviar dolor, para darle esperanza a alguien que lucha cada día por recuperar

Impacto cero de construcciones inmobiliarias

En la misma sesión la oposición presentó una iniciativa para que las nuevas construcciones inmobiliarias tengan impacto cero y que se certifique que las mismas tengan, realmente, un beneficio para la comunidad donde se erigen.

El diputado Federico Chávez, del grupo parlamentario del PAN señaló:

Inician con un tapial en la banqueta y terminan con dos años de insomnio, polvo en la sala, grietas en los muros y camiones bloqueando la entrada de las casas. Necesitamos construir, sí, pero necesitamos cambiar radicalmente las reglas de convivencia bajo las cuales se construye, medidas detalladas para anular el ruido, contener las emisiones del polvo, gestionar las vibraciones y evitar la afectación al tránsito peatonal y vehicular. Si van a impactar el suelo de la ciudad tienen la obligación técnica de ayudarnos a recargar el acuífero y captar agua de lluvia

Comisión para investigar violencia en marcha

El pleno aprobó también la conformación de la comisión encargada de investigar la violencia ocurrida en la marcha del 15 de noviembre.

Se aprobó una sesión ordinaria extra, este sábado 13 de diciembre, para aprobación de todas las iniciativas pendientes y se determinó que el lunes 15 de diciembre será la sesión en la que se aprobará el paquete económico de la Ciudad para el 2026.

Con información de Marco Dueñas

