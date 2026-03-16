Arman Fiesta Clandestina en Lunes de Puente: Autoridades Clausuran Festejo en Cuauhtémoc, CDMX

Autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), clausuraron una fiesta clandestina hoy, 16 de marzo de 2026, en un inmueble de la colonia Doctores.

A través de redes sociales, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega informó que vecinos del sitio reportaron la fiesta clandestina la mañana de este lunes, por lo que se trasladó al sitio junto con elementos de Protección Civil.

“Nos reportaron una fiesta clandestina en la Doctores, a la cual acudimos de inmediato y se colocaron sellos de suspensión. Ni permisos, ruido, sin programa de protección civil, aquí siempre actuamos conforme a derecho. Sigan disfrutando su puente, aquí estamos para servirles”.

Así lo indicó Rojo de la Vega, quien entró al inmueble y pidió a las personas que desalojaran.

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“Hay que cumplir la ley”

En un video, la alcaldesa narró que se trataba de una fiesta clandestina sin permisos, y además en un horario de las 08:00 horas, por lo que ingresó con su equipo de Gobierno y desalojó a los asistentes.

“Estamos llegando a la Doctores. Nos avisaron vecinos, de una fiesta clandestina en lunes. Muchos están de puente, pero aquí estamos trabajando, cumpliendo con la ley. Voy a entrar con mi equipo de Gobierno. (Es) Una fiesta clandestina, sin permisos, mucho menos a estos horarios, 8:00 de la mañana. El after”, dijo.

Una vez dentro, anunció que se desalojaría el sitio y pidió a las personas salir con calma, incluso se escuchó decir: “Perdonen los aguafiestas, pero hay que cumplir con la ley”.

Mientras salían los jóvenes, les pidió portarse bien. Al mostrar el sitio, añadió que había “muchas sustancias ilícitas”.

Nos reportaron una fiesta clandestina en la Doctores, a la cual acudimos de inmediato y se colocaron sellos de suspensión. Ni permisos, ruido, sin programa de protección civil, aquí siempre actuamos conforme a derecho.



Sigan disfrutando su puente, aquí estamos para servirles 🏹 pic.twitter.com/q6DjJ6LkeM — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) March 16, 2026

Sellos de suspensión

De acuerdo con su equipo de trabajo, el establecimiento se cerró por tres motivos principales:

Por el giro: El inmueble no tenía el giro permitido de bar. Por el horario: El horario estaba extendido. Por quejas de los vecinos, por el ruido ocasionado.

“Lunes de puente para muchos, acá estamos trabajando y atendiendo puntualmente sus peticiones, vecinas, vecinos. Se colocaron sellos de suspensión por parte de la alcaldía”, agregó la alcaldesa.

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Con información de N+.

spb