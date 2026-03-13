Detienen a Uno de los Implicados en Robo de Celulares en Tienda de Metrópoli Patriotismo, CDMX

Este viernes, 13 de marzo de 2026, se informó que fue detenido Gustavo Adolfo ‘N’, presunto implicado en el robo de ayer en una tienda departamental en Metrópoli Patriotismo, colonia San Pedro de los Pinos, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México (CDMX).

Se indicó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, detuvieron al presunto ladrón, en la alcaldía Benito Juárez.

Además, al detenido se le aseguraron cinco teléfonos celulares en sus empaques con las etiquetas de venta del establecimiento, las autoridades también decomisaron:

Un martillo.

Dos mazos.

30 envoltorios de presunta marihuana.

Una camioneta con la que el detenido huyó junto con sus cómplices.

Noticia relacionada: Asaltan Tienda de Centro Comercial Metrópoli Patriotismo, CDMX; Sujetos Rompieron Vitrinas.

¿Cómo fue la detención?

Mediante un comunicado, la SSC detalló que tras un reporte emitido por los operadores del C2 Sur del robo en proceso en un negocio ubicado el cruce de las avenidas Patriotismo y Puente de La Morena, en la colonia San Pedro de los Pinos, los oficiales se trasladaron inmediato al lugar.

Al llegar al sitio, los elementos se entrevistaron con el gerente de la tienda, quien les informó que, momentos antes, cuatro sujetos ingresaron al lugar y con la ayuda de mazos rompieron la vitrina donde se exhiben los aparatos electrónicos, sustrajeron varios teléfonos celulares y enseguida huyeron del sitio.

De inmediato, los uniformados observaron las cámaras de circuito cerrado del establecimiento y observaron a los hombres que huyeron en una camioneta color blanco, por ello enseguida, los monitoristas del C2 Sur dieron seguimiento en tiempo real de la trayectoria de los probables implicados e informaron a los policías en campo sus movimientos.

#Importante | Resultado de un cerco virtual realizado por los monitoristas del #C2 Sur y en una oportuna respuesta de mis compañeros de @SSC_CDMX, en @BJAlcaldia fue detenido Gustavo Adolfo "N", presunto participante en el robo de una tienda departamental localizada en la avenida… pic.twitter.com/DrmpXoe0W7 — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 13, 2026

A los pocos minutos ubicaron a la camioneta color blanco cuando circulaba sobre la calzada de Tlalpan, por lo cual, los efectivos la persiguieron e interceptaron a la altura de la calle Correspondencia, de la colonia Álamos, luego le realizaron una revisión preventiva, tras la cual le aseguraron los cinco dispositivos telefónicos.

El detenido de 40 años de edad quedó a disposición, junto con el vehículo con placas de circulación del Estado de México y los objetos asegurados, del agente del Ministerio Público, quien integrará la carpeta de investigación correspondiente y determinará su situación legal.

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Con información de N+

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