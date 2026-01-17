Aseguran en AICM Fentanilo Enviado desde Hong Kong; Paquete Estaba Declarado como Cosméticos

Elementos de distintas dependencias del gobierno federal y personal de Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) aseguraron un paquete con aproximadamente un kilo de fentanilo.

Esta detección derivó de las labores de inteligencia y de vigilancia de mercancías de importación, luego de que un paquete declarado como cosméticos fuera intervenido y se detectó la sustancia.

El paquete, proveniente de una empresa en Hong Kong, pasó por rayos X y la intervención del binomio canino Néstor, del área de centros tácticos de la Aduana, marcando positivo a droga.

Hallan bolsa con droga

Las autoridades realizaron una revisión minuciosa, lo que derivó en el hallazgo de una bolsa sellada herméticamente dentro del paquete, la cual contenía un polvo blanco, con un peso aproximado de un kilo.

(...) mismo que, tras un análisis de identificación infrarroja, dio resultado positivo a clorhidrato de fentanilo, por lo que fue canalizado al laboratorio central de Aduanas, con el fin de verificar el peso y tipo de narcótico asegurado

Con el decomiso se logró evitar la producción de aproximadamente 1 millón 40 mil dosis de fentanilo, con un valor estimado de 20 millones de dólares.

De lo anterior, se dio parte a las autoridades ministeriales para dar seguimiento a las investigaciones.

El aseguramiento de esta poderosa droga fue realizado por elementos de Marina, FGR, SSPC, Defensa, GN y Aduanas del AICM.

Con información de N+

ICM