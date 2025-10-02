Asesinato de Micky Hair: Autoridades Investigan Supuestas Amenazas
Autoridades capitalinas analizan también las cámaras de seguridad que registraron el momento en que uno de los sujetos que participaron en el crimen le dispara a De la Mora
Como parte de las investigaciones por el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora, Micky Hair, ocurrido la noche del lunes en Polanco, autoridades capitalinas analizan las cámaras de seguridad que registraron el momento en que uno de los dos sujetos que participaron en el crimen, se baja de una motocicleta y le dispara a De la Mora por lo menos en cinco ocasiones mientras conversaba con otras personas, en las escaleras de la plaza donde está su estética, en Moliére y Presidente Masaryk.
Amenazas
También se investigan supuestas amenazas realizadas por un hombre identificado como Eduardo, quien habría amagado con quemar el local de Miguel Ángel si no le pagaba una deuda.
Sucursal de Micky Hair en Zapopan
En la sucursal de Micky Hair en Zapopan, Jalisco, en la zona de Puerta de Hierro, que no ha sido objeto de investigación y que continúa operando, amigos y clientela colocaron veladoras y flores en su memoria.
Hasta el momento no se ha informado sobre colaboración de las fiscalías de la CDMX y de Jalisco para los trabajos de investigación.
El cuerpo de Miguel Ángel de la Mora ya fue entregado a familiares.
