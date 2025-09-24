Facultad de Filosofía y Letras se Va a Paro por Violencia en CCH Sur; Expresan Solidaridad

En asamblea estudiantil, los alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras acordaron irse a paro de actividades en solidaridad con CCH Sur después del ataque y homicidio de un alumno.

La Facultad de Filosofía y Letras informó que se irán a paro total de actividades académicas y administrativas, así como la suspensión de exámenes profesionales y prácticas de campo.

¿A partir de cuándo empieza el paro de actividades en la la Facultad de Filosofía y Letras?

De acuerdo con la asamblea se determinó que sea a partir de hoy 24 de septiembre y hasta el viernes 3 de octubre a las 12:00 horas.

En un comunicado, la Facultad indicó que reiteran su solidaridad y preocupación por las víctimas de la violencia ante los hechos ocurridos actualmente.

Reafirmamos nuestra disposición para mantener canales abiertos de comunicación que favorezcan la construcción de acuerdos en un marco de respeto y responsabilidad compartida

CCH Sur lamenta lo ocurrido y expresa apoyo a la comunidad estudiantil

En tanto, el CCH Sur expresó su solidaridad con la comunidad por los actos de violencia ocurridos el 22 de septiembre.

A consecuencia de las heridas, nuestro joven alumno de tercer semestre, perdió la vida, y el compañero trabajador debió ser hospitalizado para su atención. Afortunadamente ya fue dado de alta y se encuentra fuera de peligro

Jesús Israel, fue el estudiante asesinado en el CCH Sur de la UNAM, hoy es despedido por sus seres queridos entre flores blancas y globos en Perote, Veracruz, de donde era originario. Sus restos llegaron este miércoles al domicilio de sus abuelos paternos en donde se organizó una emotiva despedida.



