Así Fue Incendio por Luces Navideñas en CDMX: Rescatan a Adulto Mayor, en Venustiano Carranza

Un adulto mayor fue rescatado hoy, 16 de diciembre de 2025, durante un incendio que se originó en una vivienda por las luces navideñas, en la Ciudad de México (CDMX).

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rescataron al adulto mayor, quien se encontraba al interior de la vivienda que se incendió en la alcaldía Venustiano Carranza.

Mientras los uniformados realizaban sus funciones de seguridad y prevención en calles de la colonia Cuchilla Pantitlán, fueron informados por la frecuencia de radio de un connato de incendio en un domicilio ubicado en la calle Tercera y Privada de Curio, por lo que acudieron de inmediato.

Incendio por luces navideñas

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 66 años de edad, quien les informó que su esposo estaba al interior del departamento, por lo cual, con permiso de la inquilina, entraron al domicilio y en una rápida acción rescataron al adulto mayor.

Paramédicos que acudieron al lugar, atendieron a las dos personas y los diagnosticaron con inhalación de monóxido, por lo que fueron traslados a un hospital.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX realizó trabajos para sofocar las llamas e indicó que el fuego inició tras un cortocircuito de una serie de luces navideñas, lo que ocasionó que se incendiara un librero y el comedor.

