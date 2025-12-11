¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 11 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 11 de diciembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 00:59 horas, se reportó reducción de carriles, en el km 37, por atención de una persona atropellada.

A las 7:57 horas, se reportó cierre a la circulación en el km 45 de la autopista México-Puebla, dirección Puebla, por atención de incendio de camión de carga.

A las 08:08 horas, se informó sobre reducción de carriles en el km 72, dirección CDMX, por atención de accidente (persona atropellada).

A las 09:28 horas, se restableció la circulación en el km 45, dirección Puebla, tras atención de accidente.

A las 19:27 horas, hubo reducción de carriles, en el km 114, dirección a la CDMX, por presencia de peregrinos.

A las 19:31 horas, se recomendó la disminución de la velocidad al manejar ante la presencia de lluvia.

