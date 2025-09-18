¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 18 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 18 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 9:34 horas de hoy, 17 de septiembre, se reportó reducción de carriles del km 92 al 94, dirección Puebla, por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

A las 16:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 56 al 57 por mantenimiento, con dirección a Puebla.

A las 17:55 horas, del km 92 al 94 hubo reducción de carriles por mantenimiento, dirección a Puebla.

A las 19:37 horas, hubo un cierre parcial a la circulación por un accidente vial, en el km 92.

A las 8:58 horas de hoy, 18 de septiembre de 2025, del kilómetro 56 al 57, con dirección hacia Puebla, hay reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento, por lo que Capufe recomendó tomar rutas alternas y manejar con precaución.

