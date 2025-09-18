¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 18 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN
N+
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
COMPARTE:
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 18 de septiembre de 2025.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Video relacionado: Dictamen Pericial: Pipa de Gas LP Chocó por Exceso de Velocidad en Autopista México-Puebla
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 9:34 horas de hoy, 17 de septiembre, se reportó reducción de carriles del km 92 al 94, dirección Puebla, por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.
- A las 16:00 horas, se reportó reducción de carriles del km 56 al 57 por mantenimiento, con dirección a Puebla.
- A las 17:55 horas, del km 92 al 94 hubo reducción de carriles por mantenimiento, dirección a Puebla.
- A las 19:37 horas, hubo un cierre parcial a la circulación por un accidente vial, en el km 92.
- A las 8:58 horas de hoy, 18 de septiembre de 2025, del kilómetro 56 al 57, con dirección hacia Puebla, hay reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento, por lo que Capufe recomendó tomar rutas alternas y manejar con precaución.
Recuerda que la información más importante sobre el tránsito en la Autopista México-Puebla la puedes seguir en N+.
Historias recomendadas:
- Huachicol Fiscal: "Portacelis Gas and Oil", Empresa Sancionada por Defraudación a la Ley Fiscal
- Sacan del Aire a Jimmy Kimmel por Comentarios sobre Charlie Kirk; Trump lo Celebra
- ¿Cómo Activar la Alerta Sísmica en Celulares Android e iOS para el Simulacro Nacional 2025?
Con información de N+
ICM