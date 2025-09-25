¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 25 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 25 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 11:14 horas, se informó una reducción de carriles del km 92 al 93, dirección a la CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 14:36 horas, se reportó reducción de carriles en ambos sentidos de la vía, en el km 92, por labores de mantenimiento.

A las 17:31 horas, Capufe reportó lluvia en la autopista y pidió a los conductores manejar con precaución.

Este jueves 25 de septiembre, a las 4:16 horas, se informó de una reducción de carriles, en el km 47, dirección a la CDMX, por atención a un accidente.

