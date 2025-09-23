¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 23 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 23 de septiembre de 2025.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 9:33 horas, se registró reducción de carriles en el km 57, dirección a Puebla, por un choque por alcance entre un tractocamión y una camioneta.
- A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles del km 56 al 57, dirección hacia Puebla, por labores de mantenimiento.
- A las 18:37 horas, se informó reducción de carriles por mantenimiento del km 94 al 96, dirección hacia la CDMX.
