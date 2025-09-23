¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 23 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 23 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Video relacionado: Accidente entre Pipa con Gasolina y un Camión de Carga

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 9:33 horas, se registró reducción de carriles en el km 57, dirección a Puebla, por un choque por alcance entre un tractocamión y una camioneta.

A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles del km 56 al 57, dirección hacia Puebla, por labores de mantenimiento.

A las 18:37 horas, se informó reducción de carriles por mantenimiento del km 94 al 96, dirección hacia la CDMX.

Recuerda que la información más importante sobre el tránsito en la Autopista México-Puebla la puedes seguir en N+.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM