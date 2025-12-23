¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 23 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN
N+
Te damos todos los detalles sobre la circulación en esta autopista para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados
Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 23 de diciembre de 2025.
La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.
Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.
¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?
En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró pocas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.
- A las 8:35 horas, se registró carga vehicular en la caseta de cobro de San Martín, dirección a Puebla, sin reporte de accidente.
- A las 13:23 horas, se reportó cierre a la circulación, en el km 22, dirección a la CDMX, por presencia de manifestantes.
Con información de N+
ICM