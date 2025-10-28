¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 28 de Octubre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este martes 28 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 11:52 horas, manifestantes que tenían cerrada la caseta de cobro de Chalco, se retiraron y la circulación operó con normalidad.

A las 12:16 horas, cierre a la circulación en la caseta de San Marcos en ambos sentidos, por manifestantes.

A las 15:34 horas, hubo carga vehicular en la caseta de cobro de San Marcos, dirección a la CDMX, por presencia de manifestantes.

A las 18:37 horas, se reportó carga vehicular por atención de incidencia en la plaza de cobro de San Marcos.

A las 19:30 horas, hubo reducción de carriles, del km 99 al 101, dirección a Puebla por labores de mantenimiento.

