¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 1 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este miércoles 1 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 14:44 horas, se reportó reducción de carriles por mantenimiento, del km 59 al 63, con dirección a Puebla.

A las 16:48 horas, del km 102 al 104, dirección a Puebla, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 17:18 horas, se recomendó a los conductores manejar con precaución ante la presencia de lluvia, a la altura de la caseta de San Martín.

A las 17:26 horas, se reportó un accidente en el km 92, dirección a Puebla, el cual fue atendido.

