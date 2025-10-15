¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 15 de Octubre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este miércoles 15 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 9:00 horas de este martes, se reportó reducción de carriles del km 111 al 109, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

A las 10:48 horas, hubo cierre parcial de circulación cerca del km 021+589, por un accidente vial.

#TomePrecauciones en #EdoMéx se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVíal cerca del km 021+589 de la carretera México-Puebla. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/jPsoEQxhz2 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 14, 2025

