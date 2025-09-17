¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 17 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este miércoles 17 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

Este 16 de septiembre fue de relativa traquilidad en esta importante vía, ya que tanto Capufe como la Guardia Nacional solo reportaron un evento.

A las 20:52 horas del 16 de septiembre, se reportó un accidente en el km 58 de la México-Puebla, dirección Puebla, por lo que hubo cierre parcial a la circulación.

A las 9:34 horas de hoy, 17 de septiembre, se reportó reducción de carriles del km 92 al 94, dirección Puebla, por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

Recuerda que la información más importante sobre el tránsito en la Autopista México-Puebla la puedes seguir en N+.

