¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 22 de Octubre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este miércoles 22 de octubre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 15:12 horas, del km 114, dirección a Puebla, hubo carga vehicular por labores de mantenimiento.

A las 17:01 horas, del km 101 al 99, dirección hacia la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.

A las 18:59 horas, Capufe informó que se reportaba lluvia en la plaza de cobro San Martín, por lo que recomendaron disminuir la velocidad y manejar con precaución.

A las 17:47 horas, se reportó carga vehicular, en el km 114, dirección hacia Puebla, por labores de mantenimiento.

