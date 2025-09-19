¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 19 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 19 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

A las 8:58 horas del 18 de septiembre de 2025, del kilómetro 56 al 57, con dirección hacia Puebla, hubo reducción de carriles debido a las labores de mantenimiento.

A las 11:14 horas, la Guardia Nacional informó el cierre parcial de la México-Puebla, a la altura del km 91, por un accidente vial.

A las 16:00 horas, hubo reducción de carriles del km 56 al 57, por mantenimiento.

A las 18:01 horas, se reportó reducción de carriles por mantenimiento del km 93 al 95.

A las 18:18 horas, Capufe informó que había lluvia en la caseta de cobro de San Martín, por lo que recomendaba manejar con precaución.

A las 18:55 horas, se cerró totalmente la circulación en el km 57 por un accidente vial, con dirección a Puebla, por lo que los conductores tuvieron que tomar la carretera libre.

A las 08:53 horas de este 19 de septiembre, se informó sobre reducción de carriles del km 94 al 96, dirección Puebla, por labores de mantenimiento.

