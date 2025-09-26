¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 26 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este viernes 26 de septiembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

Hasta el momento, esto es lo que se ha informado sobre esta autopista que conecta a la capital del país con Puebla.

¿Qué pasó en las últimas 24 horas en la México-Puebla?

En las últimas 24 horas, la autopista México-Puebla registró distintas afectaciones, de acuerdo con Capufe y la Guardia Nacional.

Este jueves 25 de septiembre, a las 4:16 horas, se informó de una reducción de carriles, en el km 47, dirección a la CDMX, por atención a un accidente.

A las 8:39 horas, se reportó reducción de carriles del km 96 al 99, dirección Puebla, por labores de mantenimiento en la zona.

A las 16:05 horas, del km 96 al 99, con dirección a Puebla, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.

