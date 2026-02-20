Inicio Ciudad de México Reportan Fuerte Incendio en la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla, Edomex; ¿Qué Pasó?

Reportan Fuerte Incendio en la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla, Edomex; ¿Qué Pasó?

Un fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe tiene en alerta a vecinos y autoridades de Tlalnepantla, Edomex; así se originó la emergencia

Reportan Fuerte Incendio en la Sierra de Guadalupe en Tlalnepantla, Edomex, ¿Qué Pasó?

El fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe tiene en alerta autoridades y vecinos. Foto: X Gabriel_Zurc

Un incendio en la Sierra de Guadalupe hoy 20 de febrero de 2026, tiene en alerta a autoridades y vecinos del municipio de Tlalnepantla, Estado de México; la línea de fuego es visible desde varios puntos.

De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se registraron alrededor de las 18:00 horas, las cuales se extendieron rápidamente por gran parte de la zona considerada reserva natural. De manera preliminar se sabe que arde la parte que corresponde a las inmediaciones de los municipios:

  • Tlalnepantla
  • Tultitlán
  • Coacalco

La línea de fuego es tan grande que es visible desde varios puntos del Estado de México. 

La lumbre ya está llegando a otras zonas, dicen los vecinos en redes sociales

Otras personas piden ayuda a las autoridades, debido a que la Sierra de Guadalupe es una reserva protegida, debido a la biodiversidad que se hace presente en el sitio. 

Solo recuerden que la sierra de Guadalupe alberga aún mucha biodiversidad endémica de la zona

Video: ¿Qué Pasa Hoy en la Sierra de Guadalupe? Reportan Incendio Visible desde Tlalnepantla, Edomex

¿Cómo se originó el fuerte incendio en la Sierra de Guadalupe?

Los equipos de Bomberos y de Protección Civil de diversos municipios se dirigen a la zona afectada de la Sierra de Guadalupe para atender la emergencia, por lo que piden a la población que cedan el paso a los vehículos de rescate.

Información en desarrollo

