Bajan 13% Delitos de Alto Impacto en CDMX; Suman 7,262 Detenidos

En conferencia de prensa de hoy, 11 de noviembre de 2025, las autoridades capitalinas dieron a conocer el reporte de seguridad del mes de octubre y resultados de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz en la Ciudad de México.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), dio a conocer que se han logrado 7,262 detenciones por delitos de alto impacto desde el inicio de la actual administración y hasta el 31 de octubre de 2025.

En ese sentido, la Ciudad de México registró una disminución del 13% en los delitos de alto impacto durante octubre de 2025 en comparación con el año anterior, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Disminución de delitos en CDMX

Según el reporte de Seguridad, el homicidio doloso disminuyó en 9% en comparación de 2024, y en 46% respecto a 2019.

en 9% en comparación de 2024, y en 46% respecto a 2019. El robo de vehículos con y sin violencia tuvo una reducción del 12% comparado con 2024 y del 55% en contraste con el 2019.

El titular de la SSC también destacó estos aseguramientos:

84 kg de cocaína, 19,824 dosis de metanfetamina y 5,262 dosis de cristal.

128 armas largas, 8456 cartuchos, 3919 vehículos y más de 17 mil toneladas de autopartes recuperadas.

41 objetivos prioritarios generadores de violencia fueron capturados durante octubre.

Por su parte, destacó la importancia del modelo La Policía Cerca de Ti, que ha permitido más de 2.4 millones de visitas domiciliarias y comerciales en las 16 alcaldías.



