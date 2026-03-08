Balacera en Azcapotzalco Deja a Menor Herido de Bala en el Cuello

La tarde de este domingo 8 de marzo se registró una balacera en calles de la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México, que dejó como saldo a un menor de 17 años con una herida por proyectil de arma de fuego a la altura del cuello.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 5 de Mayo y Atlixco, en la colonia Plenitud, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el llamado de auxilio, una unidad de atención prehospitalaria acudió al lugar para brindar atención al joven lesionado. Al realizar la valoración inicial, los paramédicos confirmaron que el menor presentaba una herida por arma de fuego a nivel del cuello, por lo que su estado fue considerado delicado.

Hospitalizan al menor; se encuentra grave

Debido a la gravedad de la lesión, el paciente fue estabilizado en el sitio por personal prehospitalario, quienes realizaron las maniobras necesarias para mantenerlo con vida antes de su traslado.

Posteriormente, el adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital de Pemex, donde recibiría atención médica especializada para tratar la lesión provocada por el impacto de bala.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas relacionadas con el ataque ni sobre el posible móvil de la agresión. Elementos de seguridad realizaron recorridos en la zona para tratar de localizar a los responsables y recabar información que permita esclarecer lo ocurrido.

La zona permaneció resguardada por policías mientras se realizaban las primeras indagatorias y se recababan testimonios de vecinos que pudieran aportar datos sobre los hechos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar cómo ocurrió la agresión y quiénes participaron en ella.

Historias recomebdadas: