Balacera Hoy en CDMX: Interceptan a 2 Motociclistas y los Matan a Disparos en Pueblo de Santa Fe

Una balacera ocurrida la noche de este jueves 11 de diciembre alertó a los servicios de emergencia en inmediaciones del Pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El saldo: dos motociclistas muertos.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron cuando las víctimas circulaban en la avenida Vasco de Quiroga a la altura de la calle Progreso, cuando fueron interceptados y posteriormente atacados a balazos.

Los testigos indicaron que los hombres en moto fueron atacados en diversas ocasiones, por lo que de inmediato solicitaron apoyo a las autoridades. Los cuerpos de los hombres de 27 y 30 años de edad, quedaron tendidos en medio de la vialidad.

La zona está acordonada mientras se realizan las primeras investigaciones, además, se espera la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

¿Por qué atacaron a los motociclistas en Pueblo de Santa Fe?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hombres viajaban a bordo de una motocicleta, cuando el tripulante de otra unidad se acercó y de manera directa efectuó las detonaciones para darse a la fuga.

De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para los servicios periciales, mientras que ya se realiza la búsqueda del probable implicado a través del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, no obstante, los familiares de las víctimas aseguran conocer la identidad del agresor.

