Balean a Hombre Afuera de Banco por Robarle Mochila con Dinero: Así Fue Asalto en Álvaro Obregón

Un hombre de 44 años fue baleado en el hombro izquierdo este viernes 10 de abril de 2026 frente a una sucursal de un banco BBVA en la colonia Tlacopac, alcaldía Álvaro Obregón, cuando delincuentes le arrebataron una mochila con dinero en efectivo que llevaba para depositar.

El hecho ocurrió en la esquina de la calle San Carlos y la avenida Revolución. La víctima, que provenía de la alcaldía Benito Juárez, fue atendida por paramédicos en el lugar y orientada para presentar su denuncia formal.

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¿Cómo fue el asalto en Tlacopac?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los presuntos responsables interceptaron a la víctima cuando se dirigía a realizar un depósito bancario. Los delincuentes le dispararon en el hombro izquierdo y le arrebataron la mochila, que contenía dinero en efectivo cuyo monto no fue precisado por las autoridades.

Las imágenes captadas en la zona muestran una intensa movilización policial sobre la avenida Revolución, a unos metros de una sucursal BBVA. Agentes de la SSC, bomberos y personal de emergencias de la alcaldía Álvaro Obregón acordonaron el área, mientras en el lugar se entrevistaba a testigos de la zona.

Sospechosos en moto negra: los siguen por cámaras

Según los primeros reportes, dos sujetos escaparon a bordo de una motocicleta color negro con caja de repartidor —identificada como mochila de aplicación de entregas— un vehículo que les habría permitido mezclarse con el tráfico de la avenida Revolución.

Las autoridades iniciaron de inmediato el seguimiento de los probables responsables a través de cámaras de vigilancia y dieron parte al agente del Ministerio Público correspondiente para el inicio de la carpeta de investigación.

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CT