Banco de Niebla Hoy el AICM y AIFA ¿Hay Vuelos Cancelados este 13 de Enero 2026?

La mañana de este martes, 13 de enero de 2026, se registra por segundo día consecutivo un banco de niebla en la zona de los Aeropuertos Internacional de la Ciudad de México (AICM) y Felipe Ángeles (AIFA). Te decimos si hay vuelos cancelados, para que tomes precauciones.

Los bancos de niebla afectan de muchas maneras las operaciones en los aeropuertos, así lo explicó el AICM:

Reducen la visibilidad: Dificultan las operaciones de despegue, aterrizaje y rodaje de las aeronaves

Riesgo de colisiones: Aumenta el riesgo de colisiones en tierra, especialmente en las pistas y calles de rodaje.

¿Hay vuelos cancelados hoy?

Se recomienda a los usuarios mantenerse atentos a los reportes oficiales y en comunicación con la aerolínea con la que adquirieron los boletos de avión, además de llegar con anticipación al aeropuerto y antes de salir de casa verificar el estatus del vuelo.

Varias aerolíneas advirtieron que debido a los bancos de niebla podría haber afectación en los vuelos.

La aeolínea Viva reportó la cancelación de dos vuelos, uno con origen en Monterrey y otro en la Ciudad de México.

