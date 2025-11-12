Beca para Preescolar y Primaria Dará Apoyo de Hasta 3,130 Pesos en 2025: ¿Quiénes Cobran y Cómo?

Antes de que termine el año, la autoridades anunciaron que una beca para preescolar y primaria va a brindar un apoyo de hasta 3,130 pesos en lo que queda del 2025, por esa razón acá te decimos qué niños de 3 a 12 años de edad lo van a cobrar y cómo van a obtener dicho depósito.

Durante el mes de septiembre pasado hubo registro a la beca para niños de 3 a 12 años de edad. La buena noticia es que dicho programa extendió el periodo de inscripciones hasta el próximo 15 de noviembre 2025, por lo que estudiantes de preescolar y primaria aún pueden registrarse en línea.

¿Qué beca para primaria y preescolar dará un pago de 3,130 pesos en 2025?

El apoyo para niños que da un pago de 2,700 y hasta 3,130 pesos en lo que queda del año es el programa Mi Beca para Empezar 2025, el cual aplica para estudiantes de preescolar y primaria que realicen sus estudios en escuelas públicas de la CDMX.

Para este año, Mi Beca para Empezar da un pago mensual de 600 pesos para preescolar y 650 para niños de primaria, pero durante noviembre varios beneficiarios recibirán un pago triple, además de un apoyo anual de Uniformes y Útiles Escolares.

¿Qué niños de 3 a 12 años cobrarán apoyo de hasta 3,130 pesos en 2025?

Los estudiantes de preescolar y primaria que van a cobrar un pago triple y su apoyo de Uniformes y Útiles Escolares son aquellos que hicieron su registro del 1 de octubre al 15 de noviembre 2025 y están a la espera de recibir su tarjeta Mi Beca para Empezar en CDMX.

El Fideicomiso Bienestar Educativo (Fibien) depositará a estos nuevos beneficiarios la mensualidad de septiembre, octubre, noviembre y el apoyo anual de uniformes y útiles escolares. De esta forma, la cantidad que van a cobrar los alumnos de preescolar y primaria durante el mes de noviembre 2025 es la siguiente:

1° y 2° de preescolar: 2,770 pesos .

. 3° de preescolar: 2,900 pesos .

. De 1° a 5° de primaria: 3,050 pesos .

. 6° de primaria: 3,130 pesos.

Desde hace unos días ya comenzó la entrega de tarjetas de Mi Beca para Empezar preescolar y primaria 2025. Se espera que durante todo el mes de noviembre los niños que hicieron con éxito su registro sean contactados para que la reciban y cobren su apoyo triple y su depósito de útiles y uniformes escolares.

