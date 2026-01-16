Bertha Alcalde Destaca Disminución de 12% de Incidencia Delictiva de Alto Impacto en CDMX

Este viernes, 16 de enero de 2026, Bertha Alcalde Luján, presentó su primer informe de resultados al frente de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

La fiscal Alcalde Luján informó que durante 2025 se registró una disminución de 12% en la incidencia de delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y desaparición de personas, así como un incremento de 15% en detenciones y judicializaciones en comparación con 2024.

También explicó que de 2019 a la fecha, se ha presentado una disminución sostenida del 57.01% de la incidencia delictiva de alto impacto, gracias al trabajo encaminado de la adminsitración anterior.

Detalló que en 2025, en comparación con 2024, se registró un aumento del 15% en detenciones y judicializaciones por diversos delitos como son:

Extorsión, con un incremento (de detenciones) de 101%.

Robo a casa habitación, 86%

Secuestro, con un 43%.

Lesiones dolosas, con un 32%.

Homicidio doloso, con un incremento del 19%.

Violación, con un 19%.

Robo de vehículo, con 11%.

Robo a transeúnte, con un 9%.

Robo a negocios, con un 85%

Feminicidio, con un 4%.

Dijo que durante 2025, la Fiscalía CDMX logró que se emitieran 5 mil 945 sentencias, de las cuales el 90% fueron condenatorias. Además, se impulsaron mecanismos alternativos de solución de controversias, con un incremento del 185% en acuerdos reparatorios en comparación con 2024, lo que derivó en más de 700 millones de pesos pagados por concepto de reparación del daño a víctimas.

Casos relevantes

La fiscal Bertha Alcalde Luján habló sobre los casos relevantes ocurridos en el 2025, entre ellos el homicidio de funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz.

Destacó que se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión por el delito de homicidio, además de las detenciones que se hicieron en su momento.

Vamos avanzando con paso firme en esta investigación en conjunto con la Secretaría de Seguridad de esta ciudad y la Secretaría de Seguridad Federal. Hoy en día se han cumplimentado 8 órdenes de aprehensión por delitos de homicidio, además de las detenciones que se hicieron en su momento por el delito de feminicidio, asociación delictuosa y homicidio contra los responsables y estamos comprometidos a continuar con la investigación sin descanso para detener a todos los involucrados.

Respecto al incendio en el puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, dijo que se lograron acuerdos reparatorios sin precedentes para las víctimas, como parte de la reparación del daño.

