Normalistas de Ayotzinapa protestarán hoy 24 de octubre de 2025. Esta es la zona que estará afectada en la CDMX.

Este viernes, 24 de octubre de 2025, normalistas saldrán a protestar a las calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuál será la zona afectada por el bloqueo.

Se trata de estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, quienes pretenden entregar a autoridades del Gobierno Federal:

Un listado de las escuelas ubicadas en comunidades rurales e indígenas que carecen de personal docente y se encuentran con un alto grado de marginación.

Cabe recordar que para hoy, las autoridades capitalinas esperan 16 concentraciones, 3 rodadas ciclistas y 19 eventos de esparcimiento durante la jornada de este viernes en la capital del país.

Zona afectada por protesta de normalistas

Se prevé que los normalistas de Ayotzinapa se reúnan hoy en la Secretaría de Gobernación (Segob), ubicada en Abraham González No. 48, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc; la hora aún no ha sido definida.

No se descarta el arribo de autobuses que transportan a los manifestantes al lugar de la concentración, por lo que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, y buscar rutas alternas.

