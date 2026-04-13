Bloqueo en Carretera México-Toluca Hoy: Trabajadores del IMSS-Bienestar Protestan en Cuajimalpa

Un grupo de trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa, del IMSS-Bienestar, bloqueó hoy, 13 de abril de 2026, la carretera federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).

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De acuerdo con los primeros reportes, personal médico y trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa tenían una mesa de diálogo con las autoridades, sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron cerrar la carretera federal México-Toluca, en ambos sentidos.

Los trabajadores Hospital General de Cuajimalpa protestaron para pedir la destitución de funcionarios, exigir insumos médicos y por la falta de personal.

Video: Trabajadores de Salud del Hospital del IMSS Bloquean la México-Toluca

Conductor agrede a un médico

Un conductor, afectado por el bloqueo en la carretera México-Toluca, golpeó a uno de los médicos que participó en la protesta de hoy.

La medico agredido resultó con lesión en la nariz y el presunto agresor fue detenido por policías de la Ciudad de México.

Posteriormente, el bloqueo se liberó en con dirección a Toluca, Estado de México, y continuó de forma intermitente con dirección a CDMX.

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Con información de N+.

RMT