Bloqueo en Carretera México-Toluca Hoy: Trabajadores del IMSS-Bienestar Protestan en Cuajimalpa
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Estos son los detalles sobre el bloqueo de trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa, en la carretera México-Toluca
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Un grupo de trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa, del IMSS-Bienestar, bloqueó hoy, 13 de abril de 2026, la carretera federal México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).
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De acuerdo con los primeros reportes, personal médico y trabajadores del Hospital General de Cuajimalpa tenían una mesa de diálogo con las autoridades, sin embargo, ante la falta de respuesta, decidieron cerrar la carretera federal México-Toluca, en ambos sentidos.
Los trabajadores Hospital General de Cuajimalpa protestaron para pedir la destitución de funcionarios, exigir insumos médicos y por la falta de personal.
Conductor agrede a un médico
Un conductor, afectado por el bloqueo en la carretera México-Toluca, golpeó a uno de los médicos que participó en la protesta de hoy.
La medico agredido resultó con lesión en la nariz y el presunto agresor fue detenido por policías de la Ciudad de México.
Posteriormente, el bloqueo se liberó en con dirección a Toluca, Estado de México, y continuó de forma intermitente con dirección a CDMX.
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Con información de N+.
RMT