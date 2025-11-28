¡Toma precauciones! Este viernes 28 de noviembre de 2025, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizarán una nueva protesta en las calles de la Ciudad de México.

Aquí te decimos en dónde y a qué hora será el bloqueo de la CNTE hoy, para que consideres tomar rutas alternas para que no se te haga tarde en tus actividades diarias.

¿Dónde es la marcha hoy viernes 28 de noviembre?

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, maestros de la Sección IX de la CNTE tendrán una concentración hoy en la alcaldía Cuauhtémoc.

Acudirán a las 09:00 horas a la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, ubicada en Xocongo número 58, en la colonia Tránsito.

¿Cuál es su demanda?

Los docentes entregarán en ese lugar un oficio formal de reclamación, solicitando el reintegro de los descuentos aplicados como consecuencia del paro nacional de actividades.

Y es que este mes, los maestros de la CNTE realizaron un paro de labores y una jornada de protestas que incluyó un plantón en Congreso de la Unión, marchas, toma de casetas y otras protestas tanto en la Ciudad de México como en otros estados del país.

