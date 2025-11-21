Bloqueo de Estudiantes de la UPN Hoy: Puntos Afectados y Alternativas Viales en CDMX
Los estudiantes avanzaron por varias calles principales de la CDMX
Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizaron un bloqueo hoy, 21 de noviembre de 2025, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que hay cierre de las vialidades. En N+ te compartimos las rutas alternas que puedes usar.
Los cierres son ambos sentidos de la Avenida Insurgentes, justo en el cruce con la calle de Puebla. Salieron desde la calle Niza, pasaron por Hamburgo y Paseo de la Reforma. La SSC compartió que como alternativas viales se pueden usar:
- Circuito Interior
- Eje 1 Poniente
- Avenida Oaxaca
¿Qué piden los estudiantes que protestan en Insurgentes Hoy?
El contingente de estudiantes cerró la circulación como parte de una protesta para exigir atención a demandas dentro de la UPN. Piden la destitución de su rectora.
En breve más información.
