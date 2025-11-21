Inicio Ciudad de México Bloqueo de Estudiantes de la UPN Hoy: Puntos Afectados y Alternativas Viales en CDMX

Bloqueo de Estudiantes de la UPN Hoy: Puntos Afectados y Alternativas Viales en CDMX

Los estudiantes avanzaron por varias calles principales de la CDMX

Varias personas portan carteles.

Este viernes, hay bloqueos de estudiantes de la UPN en una avenida principal de la CDMX. Foto: SSC CDMX

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) realizaron un bloqueo hoy, 21 de noviembre de 2025, en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que hay cierre de las vialidades. En N+ te compartimos las rutas alternas que puedes usar. 

Los cierres son ambos sentidos de la Avenida Insurgentes, justo en el cruce con la calle de Puebla. Salieron desde la calle Niza, pasaron por Hamburgo y Paseo de la Reforma. La SSC compartió que como alternativas viales se pueden usar:

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Poniente
  • Avenida Oaxaca

Video: Estudiantes de la UPN Marchan sobre Av.Insurgentes; Así se Ve Desde el Aire la Movilización

¿Qué piden los estudiantes que protestan en Insurgentes Hoy?

El contingente de estudiantes cerró la circulación como parte de una protesta para exigir atención a demandas dentro de la UPN. Piden la destitución de su rectora. 

 

En breve más información.

