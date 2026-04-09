Bloqueo en Insurgentes Sur por Feminicidio de Maciel: Alternativa Vial por Protesta en CDMX Hoy

Familiares y amigos de Maciel, quien fue víctima de feminicidio en 2019, realizaron un bloqueo en la avenida Insurgentes Sur, a la altura del parque La Bombilla, Ciudad de México (CDMX), desde la mañana de hoy, 9 de abril de 2026.

Debido a ello, autoridades capitalinas pidieron a los automovilistas utilizar alternativas viales para evitar las afectaciones en la zona; aquí te decimos cuáles son.

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Protesta por feminicidio de Maciel

Aproximadamente a las 07:00 horas, familiares y amigos de la víctima se trasladaron a los Juzgados de Distrito en Materia Penal del Poder Judicial de la Federación, en Insurgentes Sur 2065, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.

Lo anterior para presentar una demanda contra la titular del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, al considerar que cometió irregularidades graves al modificar la medida cautelar del presunto feminicida de Maciel y otorgarle prisión domiciliaria, según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los manifestantes se apostaron con pancartas frente a los juzgados y demandaron que el presunto agresor lleve su proceso en la cárcel, en prisión preventiva.

Maciel fue agredida presuntamente por su entonces pareja en marzo de 2019; debido a las heridas estuvo en terapia intensiva y luego de mes y medio falleció.

“Encontré cartas en la casa de mi mamá, porque yo no vivía con ella, donde él le dice que por favor lo perdone, que perdió el control y que no se aleje. Antier fue la audiencia a la que tenía que ir y no se presentó”, narró este jueves Austria Pamela Sánchez, hija de Maciel.

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Alternativas viales

En el lugar, los manifestantes además colocaron una carpa y advirtieron con no retirarse del sitio, sino al contrario, instalar un plantón.

Debido a ello quedó cerrada la circulación para los vehículos y únicamente se permitió el paso de las unidades del Metrobús.

Ante el corte a la circulación en la zona, el Centro de Orientación Vial de la SSC de la CDMX recomendó circular por alternativas viales:

Avenida Universidad

Avenida Revolución

Cabe señalar que al sitio también llegaron opositores de los manifestantes y hubo momentos de tensión por el intercambio de declaraciones, razón por la que también se movilizaron policías capitalinos.

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Con información de N+.

spb