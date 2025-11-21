Evita Esta Zona: Bloqueo de Trabajadores del IPN Hoy en CDMX; Aquí la Alternativa Vial

La mañana de hoy, 21 de noviembre de 2025, trabajadores de limpieza del Instituto Politécnico Nacional (IPN) llevaron a cabo bloqueos en la lateral del Anillo Periférico y diferentes zonas de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX), uno de los bloqueos es rumbo al Oriente, a la altura de Kioto, por lo que recomendaron usar como alternativas viales:

Periférico Sur.

Constituyentes.

Cabe señalar que a las 11:08 horas los trabajadores de limpieza liberaron las vialidades a la altura de Zacatenco, en la colonia Lindavista, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Toma en cuenta que a las 11:48 horas, la SSC precisó que todavía sigue cerrada la lateral del Anillo Periférico para que tomes tus precauciones si te diriges a la zona. De igual manera, continúan los bloqueos de manifestantes en la Calzada México-Tacuba en ambos sentidos y en las laterales del Circuito Interior, por lo que puedes usar como rutas alternas la Avenida Insurgentes y Marina Nacional.

Hasta las 12:16 horas continuaban los bloqueos en diferentes puntos por trabajadores de limpieza del IPN. Foto: Cuartoscuro

En el caso de la Avenida Constituyentes, los empleados de limpia realizan el cierre de la vialidad de manera intermitente. Mientras que en la alcaldía Xochimilco, afuera de la Esca Tepepan, indicaron que no se van a quitar hasta que tengan respuestas.

En un comunicado de este viernes, las autoridades educativas de la Esca Tepepan informaron que las actividades escolares presenciales fueron suspendidas debido a que esta unidad académica no cuenta con personal de limpieza activo, por ello, las clases del turno matutino y vespertino se llevarán a cabo en línea.

Hay un bloqueo sobre la lateral del Periférico Sur, a un costado de la ESCA Tepepan. Trabajadores de limpieza del IPN exigen el pago de sueldos atrasados.



¿Por qué protestan las y los trabajadores de limpieza del IPN?

Las trabajadoras y trabajadores de limpieza del IPN protestan debido a la falta de pago desde hace varios meses. Exigen respuestas a las autoridades educativas; la mayoría de quienes realizaron bloqueos son personas de la tercera edad.

Portan carteles, en los cuales indicaron: "¡Ya basta, paga a tus proveedores! Detrás hay miles de trabajadores", "Politécnico ya paga", "exigimos nuestro pago puntal", "queremos solución a nuestro pago".

Por su parte, las autoridades educativas también explicaron que las actividades presenciales fueron suspendidas y pidieron a la comunidad estudiantil mantenerse atentos a los avisos de reanudación de las clases.

