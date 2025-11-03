Bloqueos por Desaparecidas Hoy en CDMX: Afectaciones por Marcha Día de Muertas
Este lunes, 3 de noviembre de 2025, habrá una marcha por el Día de Muertas en la CDMX
Este lunes, 3 de noviembre de 2025, se realizará una marcha por el ‘Día de Muertas’, en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos los puntos afectados.
Se trata del colectivo 'Voces de la Ausencia, Familias Víctimas de Feminicidio y Desaparición’, que realizarán una protesta:
- En memoria de mujeres víctimas de violencia de género y feminicidio.
- Para exigir justicia y reparación a las víctimas indirectas de dichos delitos.
Cabe recordar que las autoridades capitalinas esperan una marchas, una caravana, 6 concentraciones y 3 eventos de esparcimiento durante la jornada de este lunes en la capital del país.
¿Dónde será la marcha del Día de Muertas?
El colectivo 'Voces de la Ausencia, Familias Víctimas de Feminicidio y Desaparición’ se reunirá hoy a las 10:00 horas, en:
- El Zócalo Capitalino, con destino al Monumento a Cuauhtémoc en Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes Sur, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
No se descarta que se sumen en apoyo otros colectivos feministas, se recomienda evitar la zona o buscar rutas alternas.
