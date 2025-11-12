Bloqueos de la UNAM Hoy: Calles y Avenidas Cerradas en CDMX por Maestros y Estudiantes

Este miércoles, 12 de noviembre de 2025, se prevén marchas y bloqueos por parte de integrantes de la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en calles de la Ciudad de México (CDMX). Te decimos cuáles serán las calles y avenidas cerradas.

Se trata de dos protestas hoy, una por parte de la Asamblea de Profesores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y otra de Estudiantes Organizados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Los profesores exigen que las autoridades de la Facultad respondan a las demandas estudiantiles sobre violencia académica, salud mental y condiciones de estudio, además de:

La implementación de un programa integral de salud mental.

La capacitación del personal docente.

Mejora de las instalaciones.

Revisión de los “candados por créditos” .

Creación de espacios dignos para la convivencia estudiantil.

Mientras que los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticasde la UNAM protestan contra la decisión del órgano colegiado de mantener las clases en línea durante el resto del semestre, así como para exigir el regreso a la modalidad presencial.

Noticia relacionada: Marcha del Poder Judicial Hoy 12 de Noviembre 2025: Puntos Afectados por Trabajadores en CDMX

Calles y avenidas cerradas en CDMX por maestros y estudiantes

Los profesores de la Facultad de Arquitectura de la UNAM se reunirán este miércoles a las 14:00 horas en la misma facultad, ubicada en:

Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, donde realizarán una asamblea.

Los estudiantes de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM se reunirán, en una hora aún por definirse, en la misma facultad, ubicada en:

Circuito Mario de la Cueva, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán, donde realizarán un plantón durante la sesión del consejo técnico.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

