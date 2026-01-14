Bomberos Refuerzan Difusión de su Programa para Revisión de Instalaciones de Gas y Electricidad

Los Bomberos de la Ciudad de México reforzaron la difusión de su servicio de revisión de instalaciones de gas y electricidad en los domicilios de la capital del país, que puede programarse por teléfono y WhatsApp.

Verónica ha habitado por décadas su casa, en la colonia Villa de Cortés, de la Ciudad de México.

El inmueble se encuentra aparentemente en buenas condiciones, pero al paso de los años ha sumado desperfectos que podrían generar un riesgo para su familia.

Verónica agendó una visita vía mensaje de texto para el programa 'Bomberos en Casa', y ese mismo día llegaron a su casa para hacer una inspección, aunque dependiendo de la carga de trabajo, podrían tardar hasta dos o tres días.

Inspección

La inspección les tomó a los bomberos unos minutos y, al final, hicieron sus observaciones.

Al respecto Edgar Enrique Rosas Vázquez, director Operativo 2 de los Bomberos de la CDMX, indicó:

En esa cédula vienen las observaciones que encontremos nosotros en las mejoras que se le puede hacer a su instalación de gas o a su instalación eléctrica

Verónica no recibió buenas noticias, pero la información fue útil para evitar un accidente.

Al preguntar sobre la antigüedad de la casa, Verónica explicó que tiene alrededor de 70 años.

Ante ello el bombero indicó:

La vida útil, la vida de operaciones de la instalación eléctrica es de aproximadamente entre 25 y 30 años, entonces hay que cambiarla, cambiar toda la instalación

Verónica, usuaria del programa 'Bomberos en Casa' aseguró:

Yo no tenía conocimiento de muchas carencias que tiene, en cuanto a instalaciones de luz, que estoy conectando de manera incorrecta

Video: Bomberos de la CDMX Habilitan Línea para Agendar Citas para Revisar Instalaciones de Gas y Luz

En muchos hogares de la Ciudad de México podría estar ocurriendo algo similar.

“Hay muchos materiales que se ocupan de manera equivocada para este tipo de instalaciones”, aseguró Rosas Vázquez.

El programa 'Bomberos en Casa' opera desde noviembre de 2024 y, desde entonces, han realizado más de 4 mil visitas gratuitas a hogares en la Ciudad de México. Y es que cada día los bomberos atienden 150 servicios, de los cuales el 20% son emergencias relacionadas con gas.

Edgar Enrique Rosas Vázquez, director Operativo 2 de los Bomberos de la CDMX, precisó:

Entonces, ¿Qué les proponemos? Que nos llamen a nosotros, que nos manden un mensaje vía mensajería instantánea, WhatsApp, al número telefónico 5575144189. Nuestra área de Prevención los va a contactar

Con información de Carlos Guerrero

