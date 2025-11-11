Buscan a Luis Miguel Flores, Salió a Vender un Terreno en Tlalpan y Desapareció

Familiares y amigos buscan a Luis Miguel Flores Colín, quien desapareció el pasado 13 de octubre tras dirigirse a cerrar la venta de un terreno en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Luis Miguel salió de su domicilio rumbo a Tlalpan y desde ese momento se desconoce su paradero.

En la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, se detalla que el hombre tiene 38 años de edad, mide 1.85 metros, y presenta varias señas particulares: una mancha oscura en el pómulo derecho, un tatuaje de corona en el antebrazo derecho, y una lesión reciente en el nudillo de la mano izquierda.

El documento precisa que Luis salió de su domicilio ubicado en la colonia Santa María el Monte, en Iztapalapa, y desde entonces no se ha vuelto a saber de él.

Según relataron sus familiares, salió para encontrarse con los supuestos compradores del terreno, pero horas después dejó de responder los mensajes.

Exigía justicia por la muerte de su hermano

Luis Miguel había mantenido una lucha activa para exigir justicia por su hermano Juan, quien murió en marzo de 2024 tras ser atropellado por un auto BMW conducido por personas en estado de ebriedad, quienes continúan en libertad.

Meses después del accidente, Luis decidió vender un predio en Tlalpan con el propósito de cubrir los gastos legales y continuar con el seguimiento del caso. Luis Miguel utilizaba sus redes sociales para difundir el caso de su hermano sin resolver.

De acuerdo con vecinos, el día de su desaparición caminó hasta la estación del Metro Cerro de la Estrella, sobre Calzada Ermita, donde abordó una camioneta junto a los presuntos compradores y desapareció.

Historias recomendadas: