Cae Automovilista a Canal de Aguas Negras en la colonia La Conchita en Tláhuac

Un conductor de aproximadamente 35 años de edad resultó lesionado la mañana de este domingo, luego de que el vehículo que manejaba cayera a un canal de aguas negras ubicado en la colonia La Conchita Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cuando el automovilista perdió el control de la unidad, un vehículo con placas V93-BNN, lo que provocó que saliera del camino y terminara dentro del canal. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse del percance.

Automovilista cae a canal. Foto: N+

Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria al conductor y posteriormente lo trasladaron al Hospital Xoco para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, su estado de salud se reporta como estable, aunque permanece bajo observación.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se presentaron en el sitio para acordonar la zona y realizar las labores correspondientes, mientras que personal de emergencia trabajó en el rescate del vehículo. Las autoridades ya investigan las causas del accidente.

