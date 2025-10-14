Cae Pipa Cargada con Más de 14 Mil Litros de Gas a Registro de CFE en Centro Histórico de CDMX

La mañana de este martes, 14 de octubre de 2025, una pipa cargada con más de 14 mil litros de gas cayó a un registro en malas condiciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, el conductor de la pipa llegó hasta la calle de Artículo 123, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, para realizar un servicio, sin embargo, para evitar obstruir la vialidad decidió subirse a la banqueta.

Bomberos realizaron diversas maniobras para sacra la pipa. Foto: N+

Al realizar la maniobra, la pipa cayó al registro abierto de CFE, sin embargo, no hubo afectación o peligro para los vecinos.

Noticia relacionada: Fuga en Pipa de Gas en Polanco Hoy: Zona Afectada por Emergencia en Miguel Hidalgo

Más de 15 bomberos capitalinos llegaron al lugar, así como elementos de Protección Civil y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Luego de varios minutos y diversas maniobras, la unidad fue sacada del registro de la CFE.

Bomberos de la CDMX. Foto: N+

No se reportan personas lesionadas, solo afectación vial en la calle de Artículo 123.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar