Caen Dos Implicados en Homicidio durante Robo en Vivienda en Jardines del Pedregal, CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó hoy, 11 de febrero de 2026, sobre la detención de dos presuntos implicados en un homicidio ocurrido durante el robo de una vivienda en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, el pasado 27 de enero de 2025.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez, titular de la SSC, informó que se trata de Ramón 'N' y Antonio 'N', quienes fueron detenidos en Naucalpan e Ixtapaluca, Estado de México (Edomex), respectivamente, al cumplimentarse cuatro órdenes de aprehensión. Cabe destacar que suman 4 detenidos por el caso.

Video: Caen Implicados en Homicidio, Ocurrido en Jardines del Pedregal, CDMX

¿De qué delitos acusan a los detenidos?

El funcionario explicó que los otros dos mandamientos se cumplimentaron en reclusión en contra de Francisco 'N' y Brayan 'N', quienes fueron detenidos en la alcaldía Iztacalco, el día del ataque, en el que murió la víctima de 48 años. Todos los detenidos están acusados de:

Homicidio calificado y robo agravado.

Destacó que las investigaciones continúan para identificar y detener a todos los involucrados y garantizar que no haya impunidad.

