Caen 'La Guasona' y 'Rommi', Operadores de la 'Unión Tepito'; Les Aseguran 2 Mil Dosis de Droga

Este martes, 17 de marzo de 2026, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en flagrancia a Angélica Adriana 'N', alias la 'La Guasona', operadora del grupo delictivo 'La Unión Tepito'.

Mediante sus redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que junto con Adriana 'N', alias la 'La Guasona', también fue capturado Rommel 'N', alias ‘Rommi’, ambos objetivos prioritarios y operadores del grupo delictivo con presencia en la zona, dedicados a la distribución de narcóticos y la recolección del efectivo derivado de esta actividad.

#Importante | Seguimos con las acciones estratégicas para la desarticulación de células criminales que operan en nuestra Ciudad.



En @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en flagrancia a Angélica Adriana "N" y Rommel "N", objetivos prioritarios y operadores de un… pic.twitter.com/lFHfrTlY0F — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) March 17, 2026

Además, al ejecutar dos órdenes de cateo en las colonias Guerrero y Buenavista, fueron detenidos Laura 'N' y Víctor Hugo 'N', colaboradores directos de 'La Guasona', quienes facilitaban el resguardo de armas y de la presunta droga.

A los detenidos se les aseguraron más de 2 mil dosis de aparente droga, dos armas de fuego, cartuchos útiles, un chaleco balístico, básculas grameras y teléfonos celulares.

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‘La Guasona’ y 'Rommi’, objetivos prioritarios

Angélica Adriana 'N', alias la 'La Guasona', de 38 años, es objetivo prioritario y operadora de ‘La Unión Tepito'.

Dicha facción es liderada por Irving Jonathan ‘N’, apodado ‘El Irving’, con funciones de recolección del efectivo producto de la distribución y venta de droga en la colonia Buenavista

Entre los detenidos también se encuentra Rommel ‘N’, de 45 años, alias ‘Rommi’, cuñado de Roberto ‘N’, alias ‘El Betito’.

El ‘Rommi’ era encargado de la distribución de droga a los narcomenudistas en distintas zonas de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Con información de N+

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