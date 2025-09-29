Alertan por 'Lluvia' de Ceniza del Popocatépetl en CDMX Hoy: ¿Qué Alcaldías Serán Afectadas?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC-CDMX) prevé una posible caída de ceniza del volcán Popocatépetl en algunas demarcaciones de la capital del país la tarde de este lunes 29 de septiembre de 2025.

Vía X, la dependencia capitalina llamó a la población a tomar sus precauciones y mantenerse informada sobre el estatus de la 'lluvia' de ceniza de 'Don Goyo', el volcán en activo que se encuentra en los límites territoriales del Estado de México, Morelos y Puebla.

"De acuerdo al reporte más reciente del monitoreo al Popocatépetl, se observa emisión de vapor de agua con contenido de ceniza volcánica", añadió SGIRPC-CDMX en una nota informativa.

¿Por qué caerá ceniza del Popocatépetl en CDMX?

De acuerdo con la SGIRPC-CDMX, el Centro de Asesoramiento sobre Cenizas Volcánicas de Washington (VAAC-NOAA) reportó a las 15:45 horas de este lunes la emisión de ceniza con desplazamiento hacia el oeste. Sin embargo, en la imagen de satélite no se observa pluma de ceniza.

¿Qué alcaldías tendrán 'lluvia' de ceniza?

Según las autoridades de protección civil capitalinas, en el transcurso de las próximas seis horas, se prevé caída de ceniza en las siguientes demarcaciones:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Por lo anterior, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en Fase 2. El resto de las demarcaciones de la capital se mantienen sin posibilidad de caída de ceniza.

De acuerdo al reporte más reciente del monitoreo al Popocatépetl, se observa emisión de vapor de agua con contenido de ceniza volcánica; se prevé afectación en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Toma tus precauciones y… pic.twitter.com/rtOu5OKcbI — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2025

