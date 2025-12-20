Carambola en Periférico Sur en CDMX Deja al Menos Cuatro lesionados

La mañana de este viernes 20 de diciembre se registró una carambola sobre Periférico Sur, a la altura de la alcaldía Tlalpan, que involucró al menos a seis vehículos particulares.

El accidente ocurrió en una de las vialidades con mayor afluencia vehicular del sur de la Ciudad de México, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance dejó como saldo preliminar alrededor de cuatro personas lesionadas.

El choque múltiple ocasionó importantes afectaciones a la circulación, ya que fue necesario reducir carriles para permitir las labores de auxilio, así como el retiro de las unidades involucradas. Esta situación generó congestionamiento vehicular durante varios minutos, principalmente en los carriles centrales y laterales de Periférico Sur.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron a la zona para acordonar el área y coordinar el tránsito.

¿Qué provocó la carambola?

De manera preliminar, se informó que el incidente se originó a partir de un accidente previo en los carriles centrales. Mientras una patrulla realizaba labores de abanderamiento y señalización, un vehículo particular no se percató del percance y terminó impactando a otras unidades, lo que derivó en la carambola.

Hasta el momento, la circulación continúa afectada para los automovilistas que se dirigen hacia las zonas de Insurgentes y Vaqueritos.

Las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, reducir la velocidad y, de ser posible, utilizar vías alternas mientras concluyen las maniobras de atención y limpieza en el lugar.

