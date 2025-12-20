Casa Donde se Ubicaron Presuntos Extorsionadores en CDMX Era Ocupada por Despacho de Abogados

Un día después de la balacera ocurrida en la calle de Río Ebro, la casa donde fueron ubicados los integrantes de una supuesta banda de extorsionadores, un domicilio de dos pisos, se encuentra bajo vigilancia por casi una decena de policías preventivos y otros vestidos de civil.

Hoy se sabe, que la casa marcada con el número 30 Bis, la ocupaba un despacho de abogados.

El señor Francisco García, vive al lado de la casa que es vigilada por policías preventivos, confirmó que la vivienda custodiada era un despacho de abogados.

Creo que se apellida Sahagún, yo lo conozco por Adolfo, a los muchachos no a todos los conocía, pero todo mundo los saludaba

Al mostrarle las fotografías de los detenidos, reconoció a 3 de ellos, aunque no sabe sus nombres.

Frente al domicilio donde se escondían los presuntos extorsionadores quedaron 3 vehículos, presuntamente del despacho de abogados.

Video: Inmueble Donde Se Escondieron Presuntos Extorsionadores en la CDMX Era un Despacho de Abogados

Daños en viviendas

Cuando los policías buscaban a los presuntos extorsionadores rompieron puertas de las casas contiguas.

El señor Francisco, que vive con su hermano, mostró los daños provocados por los uniformados.

Por dentro de la casa, mostró los daños en las puertas y marcos.

Nosotros por temor ahorita, tratamos de ponerla así, todo el marco está tapado, esta la medio paramos, está totalmente rota

También la puerta principal de la casa, que está del otro lado del despacho de abogados, fue reparada este viernes.

En esta casa, fue el único daño que los propietarios reportaron.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que será este fin de semana, cuando el Ministerio Público resuelva la situación jurídica de los 6 acusados y si serán o no, presentados ante un juez de control.

Mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital informó que el policía que resultó herido durante el enfrentamiento se encuentra estable de salud.

Con información de Mario Torres

